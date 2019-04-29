İlkokulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı

Osmaniye'de 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Salih Bahçeli İlkokulu bahçesinde oluşturulan atölyede öğrenciler hünerlerini sergiliyor.

Salih Bahçeli İlkokulunda tasarım beceri atölyesi açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından yapıldı.

Açılıştan sonra İl Müdürü Aydın Albak, okul müdürü Mehmet Bereketoğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Albak, atölyede taş boyama ve tablo yapma atölyesi, ahşap şekillendirme ve boyama atölyesi, keçeden kalemlik yapma atölyesi, kilden oyuncak yapma atölyesi, filigram tekniği ile özgün şekiller yapma atölyesi, deyimler ve atasözleri atölyesi, spor atölyesi, kitap okuma atölyesi, atık malzemeleri değerlendirme atölyesi, halk oyunları atölyesi gibi birçok alanda yapılan faaliyetlerin sergilendiği sergiyi gezerek öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Aydın Albak, ayrıca okul bahçesinde oluşturulan tarım atölyesindeki faaliyetleri ve yapılan çalışmaları da inceledi.

Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Aydın Albak, 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları ve öğrencilerin eğitimi hakkında bir süre sohbet etti.