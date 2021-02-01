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İnfluencer Gökçe Güreşçi: “Sistemli çalıştım, hedeflerime bir bir ulaştım”

Ünlü İnfluencer Gökçe Güreşçi, hedeflerine ulaşmak için çok sistemli çalıştığını ve neticelerini bir bir almaya başladığını söyledi.


Yakında oyunculuğa da başlayacağını belirten Gökçe Güreşçi, “Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum her hedefe bir bir ulaşıyorum. Üniversiteden beri sistemli çalışmalarımın ve vizyoner girişimlerimin ürünlerini toplamaya başladım.” Diye konuştu.


Ablası ile birlikte kurduğu kendi isimlerini taşıyan marka ile sosyal medyada da adından söz ettiren Gökçe Güreşçi, oyunculuk eğitimlerine devam ettiğini belirterek, “Oyunculuk da benim hayallerimden biriydi. Ablam kendi hayalini gerçekleştirirken ben ona destek oldum. Şimdi o da bana bu hayalimi gerçekleştirmek için gereken desteği vermekte. Biz iki kardeş olarak hayallerimizi gerçekleştirmek için her zaman birbirimize destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz” dedi.


Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Gökçe Güreşçi, marka oluşturma ve büyütme konusunda aldığı eğitimlerin meyvesini topladığını kaydetti. Bu sayede İnfluencer olarak hem kendi markalarının hem de ünlü markalarını tanıtımlarını yaparak gelir sağladığını ifade eden Güreşçi, Paris Moda Haftası gibi pek çok önemli organizasyonun sıkı takip ettiğini ve gelecekte kendi markası ile bu organizasyonlarda yer almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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