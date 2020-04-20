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İngiltere'de Koronadan öldü, Osmaniye'de defnedildi

İngiltere’de yakalandığı Korona virüs hastalığından dolayı 20 gün önce hayatını kaybeden Yaşar Cevahir, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

İngiltere'de yakalandığı Korona virüs hastalığından dolayı 20 gün önce hayatını kaybeden Yaşar Cevahir, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.


İlçeye bağlı Gökçayır köyünden yıllar önce İngiltere'ye giden ve Londra'da yaşamaya başlayan 3 çocuk babası Yaşar Cevahir (56), yakalandığı Korona virüs hastalığından dolayı hayatını kaybetti. 1 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden Cevahir, 20 gün sonra sıkı güvenlik önlemleri alınarak uçakla İstanbul'a getirildi. Yaşar Cevahir'in naaşı buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Gökçayır köyündeki çamlı mezarlıkta, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi.

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