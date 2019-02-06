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İplik yüklü tır cayır cayır yandı: 1 ölü

Osmaniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan iplik yüklü tır cayır cayır yandı.

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan iplik yüklü tır cayır cayır yandı. Kazada araç sürücüsü ise yanarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye Gaziantep E 90 otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Adana istikametine seyir halinde olan iplik yüklü tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak viyadükten aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle alev topuna dönen tır, cayır cayır yandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü olay yerinde yanarak feci şekilde can verdi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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