İş Adamı Bigutay Deligöz: “Korona virüs ekonomimize diz çöktüremez”

Son günlerde dünya çapında hızla yayılan Covid-19 salgınının ülke ekonomimize olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan girişimci iş adamı Bigutay Deligöz, “Bu salgının tüm dünya ekonomisini çok derinden etkileyecektir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ciddi sarsıntılar yaşayacaktır. Resmi olarak sokağa çıkma yasağı gelmediği için bazı fabrikalar ve işletmeler hâla üretim ve çalışmaya devam etmektedir” dedi.

Devletin yerinde ve zamanında aldığı tedbirler sayesinde bu virüsün dünyada en geç bulaştığı ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Deligöz, “Bizim için bu tam anlamıyla bir avantaj oldu. Ancak bizlerin de daha bilinçli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda tek temennimiz bu virüsü yenip hayatımıza kaldığımız yerden devam etmektir” diye konuştu.

Güzel günlerin hep zorlu yollardan sonra geldiğine işaret eden Bigutay Deligöz, ülke ekonomisinin, sanayisinin çok güçlü olduğunu herhangi bir hastalık veya dış etkenlerin ülkemize diz çöktüremeyeceğini sözlerine ekledi.