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İŞKUR işverenlerle engelli iş arayanları buluşturacak

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü engelli vatandaşları istihdama kazandırabilmek amacıyla her hafta işverenler ile engelli iş arayanları buluşturacak.


Her hafta Perşembe günü saat 10:00'da düzenli olarak gerçekleşecek görüşme sayesinde engelli vatandaşlar iş sahibi olacak.


Bu haftaki işveren-engelli görüşmesine özel kolej ile bir mağaza katılacak. İŞKUR'a kayıtlı iş arayan engelli vatandaşlar, SMS yoluyla kuruma davet edilerek iş ve meslek danışmanları eşliğinde işverenle görüşme imkanı bulacak.


İş Kanuna göre 50 ve üzerinde çalışanı olan her iş yerinin çalışan sayısının yüzde 3'ü oranında engelli çalıştırma zorunluluğu bulunuyor.


Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İŞKUR'un düzenlediği görüşme günü sayesinde, engelli kontenjanlarını doldurmak isteyen işverenlerin taleplerine uygun iş arayanları seçerek işe yerleştirme imkanı bulacağını söyledi.

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