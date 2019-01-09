İşkur, Osmaniye'de 45 kişiyi istihdama kazandırdı

Organize Sanayi Bölgesinde iplik üretimi üzerine faaliyet gösteren firmada 29 kişi ön iplik operatörü, 13 kişi makine bakımcı, 3 kişi de fason takip elemanı mesleğinde işbaşı yaptı. Fabrikada çalışacak katılımcıların yüzde ellisi program sonunda tekstil firması tarafından istihdam edilecek. 6 ay sürecek işbaşı eğitim programı boyunca katılımcılar işi iş başında öğrenecek ve mesleki deneyim sahibi olacak.

45 kişilik program için yaklaşık 200 iş arayan, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Müracaat edenler arasından katılımcıları belirlemek üzere yapılan mülakatlar, Osmaniye İŞKUR hizmet binasında yapıldı.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, program süresince, iş verenin hiçbir maliyet ödemediğini belirterek, programa ait katılımcı ücretlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını söyledi.