İŞKUR'dan iş yeri ziyaretleri

Altunkaynak Osmaniye'de gıda, otomotiv ve imalat sektöründe hizmet veren iş yerlerini ziyaret edip, İş ve Meslek Danışmanı Murat Işık ile İstihdam Seferberliği kapsamında 2019 yılı teşvikleri ile İŞKUR'un aktif iş gücü hizmetlerince yürütülen İşbaşı Eğitim Programını anlattı.

İşsizliğin azaltılması, nitelikli iş gücünün ve istihdamın arttırılmasına yönelik 2019 istihdam seferberliği kapsamında birçok teşvikin programa alındığını ve uygulandığını belirten Altunkaynak, "İlave İstihdam Teşviki, Asgari Ücret Desteği, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, Yeni İstihdama Ücret Desteği” gibi birçok teşvikin işverenlere destek sağladığını ifade etti. Altunkaynak, "Buna göre, ilave istihdam teşviki ile bir önceki yıl çalışan sayısı ortalamasına ilave istihdam edilenlerin prim ve vergilerini 12 aydan 18 aya kadar karşılıyoruz. İmalat ve bilişim sektöründe 2.712,14 TL'ye kadar, diğer sektörlerde ise 1.113,14 TL'ye kadar destek sağlıyoruz. Ayrıca 5 puanlık indirim teşviki ile SGK primleri düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık indirim yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kurumumuzca nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik “iş arayan vatandaşlarımıza iş tecrübesi kazandıran, işverenlerin ihtiyacı olan iş gücünü kendilerinin yetiştirmesine ve işe alacakları kişileri işbaşında tanımasını sağlayan” en az iki çalışanı bulunan iş yerlerine İşbaşı Eğitim Programı uygulamamız devam etmektedir” şeklinde konuştu.