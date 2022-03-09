İstiklal Marşı'nı en güzel Kerim Öztürk okudu

Osmaniye'de düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında' İl Genel Meclisi İlkokulu öğrencisi Kerim Öztürk birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde Osmaniye'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temasıyla 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada en güzel İstiklal Marşı'nı okuyan İl Genel Meclisi İlkokulu öğrencisi Kerim Öztürk olurken Güneysu İlkokulu öğrencisi Gülşah Sarpkaya ikinci Ülkü İlkokulu öğrencisi Nimet Akyıldız da üçüncü oldu.

Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleşen yarışmaya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan ve Mulla Katık, Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Çözel, öğrenciler ve veliler katıldı.