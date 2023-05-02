İtfaiye müdürlüğü bahçesindeki ağaçta kedi kurtarma operasyonu

Osmaniye'de itfaiye müdürlüğünün bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye erinin uğraşlarına rağmen inmeyince, bir süre sonra kendiliğinden aşağıya indi. Herhangi bir yarası olmadığı gözlenen kedi, hızla koşarak uzaklaştı.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki itfaiye müdürlüğünün bahçesinde bulunan ağaçta, bir sokak kedisinin mahsur kaldığının görülmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Merdivenli itfaiye aracı ile ağaca çıkan bir itfaiye eri, kediyi yakalamak için çaba gösterdi. Bulunduğu yerden başka bir dala atlayan ve kurtarma aparatları ile yakalanmaya çalışılan kedi, yaklaşık 15 dakikalık uğraşın ardından kendiliğinden aşağıya indi. Koşarak bölgeden uzaklaşan kedinin hali ise kameralara yansıdı.