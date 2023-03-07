İzovalerik asidemi tanısı konan Arda Eymen'e özel yiyeceklerini Osmaniye Belediyesi ulaştırdı

Osmaniye Merkez Eyüp Sultan Mahallesi'nde ikamet eden İzovalerik Asidemi hastası 10 yaşındaki Arda Eymen Buzluca'ya özel yiyecekleri Osmaniye Belediyesi tarafından temin edilerek ulaştırıldı.

7 yaşındayken İzovalerik Asidemi teşhisi konan Arda Eymen'in ailesi, yaşanan yıkıcı deprem felaketi sonrasında özel gıda ürünlerini temin etmekte zorlandıklarını belirterek Osmaniye Belediyesi'nden talepte bulundu.

Belediye Başkanı Kadir Kara'nın bilgisi dâhilinde harekete geçen belediye ekipleri kısa süre içerisinde Arda Eymen'in tükettiği yiyecekleri temin etti.

Ürünleri teslim etmek ve Kadir Kara'nın geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere aileyi ziyaret eden ekipler Osmaniye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Çok nadir olarak görülen, organik asit olarak ta bilinen hastalıkla mücadele eden oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Anne Tuğba Buzluca; “Oğlum Arda Eymen'in vücudunda protein aşırı biriktiği için kusmayla kendini gösterdi ve 7 yaşındayken tahliller sonucunda İzovalerik Asidemi tanısı kondu. Biz Adana'dan tedarik ediyorduk ama sizin sayenizde Allah'a şükürler olsun ki getirdiniz ulaştırdınız. Hepinize ayrı ayrı bu zor günümüzde yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.