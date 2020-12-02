J'abotter CEO'su Deniz Karakaş: “Kadın ayakkabısı üretmek zor ve maliyetlidir”

Türkiye'nin önemli ayakkabı markalarında J'abotter CEO'su Deniz Karakaş, model, tasarım ve kalıp olarak kadın ayakkabısı üretmenin daha maliyetli ve daha zor olduğuna dikkat çekerek, zoru başararak bugünlere gelmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ayakkabı sektöründe özgün tasarımlarıyla öne çıkan J'abotter, her gün 10 yeni model ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Corner mağazalarının yanısıra online satışlarla yurt dışından da yoğun ilgi gören firma, yenilikçi tasarımları ile sektöründe öncü rol oynuyor.

Türkiye'de yılda ortalama 250 milyon çift ayakkabı üretildiğini kaydeden J'abotter CEO'su Deniz Karakaş, bunların 150 milyon çiftini, ayakkabı ve bot oluşturduğunu ayrıca, 100 milyon çift terlik ve sandalet üretildiğini kaydetti. Üretilen bu ayakkabı ve terliklerin yüzde 65'inin bayanlara, yüzde 35'i de erkeklere satıldığına dikkat çeken Karakaş, “Kadın ayakkabısı üzerine üretim yapan firma sayısı daha az. Çünkü model, tasarım, kalıp için daha fazla yatırım ve sermaye gerekiyor. Ama biz zor olanı tercih ettik ve başarılı olduk. Kadınları mutlu ettiğimiz için biz de mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Karakaş, 8 yıl önce 10 kişi girdikleri işte bugün 60 kişinin çalıştığı, yılda ortalama 60 bin el emeği ayakkabı ürettiklerini kaydetti. Kadınların ürünlere gösterdiği ilginin kendilerinin motivasyon ve enerji kaynağı olduğunu belirten Karakaş, “Yurt içinde, gerekse yurt dışında bir Franchising ağı oluşturacağız. Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi böylece daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. İstanbul'da iki yıl içerisinde 3 yeni şube daha açacağız. E-Ticaret sitemiz bizim vitrinimiz konumunda. Çağımızın en önemli satış platformunu maksimum verimle değerlendiriyoruz. Pandemi süreci de online satışlarımızı iyice arttırdı. Müşteriler artık dükkan dükkan saatlerce gezip yorulmadan oturduğu yerden aradığı ürünü buluyor, fiyat, kalite ve özelliklerini kıyaslayıp siparişini veriyor. Bu sayede alışveriş hızlı, kolay ve keyifli oluyor” diye konuştu.