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Jandarma çalınan koyunları bulup sahibine teslim etti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çalınan 6 koyun, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çalınan 6 koyun, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alibeyli köyünde yaşayan Nazife Pektuzlu beslediği 6 adet küçükbaş hayvanın çalındığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı. Jandarma ekipleri, küçükbaş hayvanların C.D. ve M.E. isimli şahıslar tarafından çalınarak tüccarlık yapan S.F. isimli şahsa sattıklarını tespit etti. Şüphelilerden C.D. yakalanırken M.E.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Çalınan 6 adet küçükbaş hayvan, sahibi Nazife Pektuzlu'ya teslim edildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli tahkikat başlatıldı.

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