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Jandarmadan kaçan araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde jandarmadan kaçan otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde jandarmadan kaçan otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızlaç köyü mevkisinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü yapılan takip neticesinde yakalandı. Narkotik köpeğiyle aracın kaçış güzergahında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve şarjör içerisinde 11 adet 9 mm tabanca fişeği ve 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Araç içerisinde yapılan aramada ise 5 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve 25 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçti.

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