Jandarmadan Kuş Cenneti'nde çevre temizliği

Osmaniye'de jandarma ekipleri, Yeniköy Köyü Kuş Cenneti piknik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından, çevre temizliği ve sokak hayvanlarını besleme faaliyeti düzenlendi. Bu çerçevede ekipler, merkeze bağlı Yeniköy Köyü Kuş Cenneti'nde çevreyi temizleme, çevre kirliliğini önleme ve farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarla birlikte çevre temizliği yaptı. Ayrıca bölgede bulunan sokak hayvanlarını besleme faaliyetinde de bulunan ekipler, yanlarında getirdikleri kuru mamaları sokak hayvanlarının beslenmesi için belirli noktalara bıraktı.

Piknik alanında toplanan atıklar poşetlerle çöp bidonlarına konurken, vatandaşların çevreye olan duyarlılığını güçlendirmek, çocukların çevre bilincini pekiştirmek ve sağlıklı insan bilincini arttırmak maksadıyla bu tür etkinliklerin süreceği kaydedildi.