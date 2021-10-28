İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Osmaniye’de “Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi” kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Osmaniye'de “Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi” kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.


Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi çerçevesinde öğrencilerin bilinçlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri tarafından öğrencilere temel trafik kuralları eğitimi verildi. Öğrencilere verilen eğitimde trafiğin hayatımızdaki öneminin benimsetilmesi ve kurallara uyma alışkanlığının kazandırılması hedeflendi.


Eğitimlerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

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