Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 4 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin bir çok adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, saksılar içerisine ekili kenevir bitkisi ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde kent merkezindeki 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, narkotik detektör köpeklerle de detaylı arama yapıldı. Arama da 2 ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek, pompalı tüfek, 8 av tüfeği fişeği, 8 kök kenevir bitkisi, 131 adet uyuşturucu hap, 300 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden biri tutuklandı 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.