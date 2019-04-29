Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası Kadirli'de yapılacak

Ju Jitsu Akdeniz Bölge Şampiyonası Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılacak.

Ju Jitsu Federasyonunun bölge faaliyetlerinin planlanması, programa alınması ve gerçekleştirilmesi amacıyla Mersin'de düzenlenen toplantıya, Ju Jitsu Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Mustafa Önem, Akdeniz Bölgesi il temsilcileri, kulüp yöneticileri, antrenör ve hakemler ile birlikte Ju Jitsu Federasyonu Genel Koordinatörü Mehmet Hallaç, Yüksek Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Şerif Kallıoğulları ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Üst Kurul Koordinatörü Adnan Keremoğlu katıldı.

Mustafa Önem, yaptığı açıklamada, toplantıda bölgede ju jitsu sporunun tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Bölge illerde yapılan ve yapılacak çalışmaların, projelerin bölge başkanlığına ve federasyon merkezine bildirilmesi gibi önemli kararların alındığı toplantıda ju jitsu sporunun gelişmesi ve yaygınlaştırılması için bölgesel lig oluşturulmasına karar verildiğini ifade eden Önem, "Toplantıda, Akdeniz Bölge Şampiyonasının da Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılmasına karar verildi. Şampiyonanın tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek" dedi.

Ju Jitsu özellikle rakibi yakalama ve yerde mücadeleye odaklanan bir savaş sanatı, spor ve kişisel korunma yoludur. Ju jitsu anlam olarak 'narin sanat' manasına gelir. Silah kullanılmadan yapılan savunma sporları arasındadır.