Kaçak avcıların bıldırcın ses cihazları silindirle imha edildi

Osmaniye'de av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında kaçak avcılık yapan şahıslardan ele geçirilen 39 adet bıldırcın ses cihazı, silindirle ezilerek imha edildi.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri, sürdürülebilir avcılığın devamı için kaçak avcılığa göz açtırmıyor. Denetimlerini sıklaştıran av koruma ekipleri, usulsüz avlanmanın yoğun gözlendiği bıldırcın kuşunun avlanmasına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre avlanmada kullanılması yasak olan 39 bıldırcın ses cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen cihazlar belediyeye ait silindir iş makinesi ile ezilerek imha edildi. Silindirle defalarca üzerinden geçilen cihazlar kullanılmaz hale gelirken, DKMP ekipleri paramparça olan ses cihazlarını yerden süpürerek çöpe attı.