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Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde zeytin bahçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde zeytin bahçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tüysüz beldesi Körkuyu mevkisindeki zeytin bahçesinde dedektör ile kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese baskın düzenleyen ekipler zeytin bahçesinde dedektör ile kaçak kazı yapan Y.E., M.B., İ.H.B., Y.E. ve H.Ö. adlı 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kişilerle beraber 2 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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