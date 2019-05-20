İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın çiftçilere biber fidesi dağıtıldı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde kadın çiftçilere biber fidesi dağıtıldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kadın çiftçilere biber fidesi dağıtıldı.


Toprakkale Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Lalegölü Köyü'nde yaşayan kadın çiftçilerimize sosyal riski azaltmak, "Lalegölü biberini" yeniden canlandırmak, turşuluk biber yetiştiriciliğini teşvik etmek ve kadın çiftçilerimizin ekonomik gelir seviyelerine katkıda bulunmak amacıyla bir proje gerçekleştirildi” dedi.


Dağıtım törenine Kaymakam Ali Yıldırım, Toprakkale Belediye Başkanı Av. Mehmet Daşöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Yalçın, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Akyıldız ve Lalegölü Köyü Muhtarı Mehmet Çatal da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.