Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kadın çiftçilere biber fidesi dağıtıldı.

Toprakkale Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Lalegölü Köyü'nde yaşayan kadın çiftçilerimize sosyal riski azaltmak, "Lalegölü biberini" yeniden canlandırmak, turşuluk biber yetiştiriciliğini teşvik etmek ve kadın çiftçilerimizin ekonomik gelir seviyelerine katkıda bulunmak amacıyla bir proje gerçekleştirildi” dedi.

Dağıtım törenine Kaymakam Ali Yıldırım, Toprakkale Belediye Başkanı Av. Mehmet Daşöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Yalçın, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Akyıldız ve Lalegölü Köyü Muhtarı Mehmet Çatal da katıldı.