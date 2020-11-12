İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'ın testi pozitif çıktı

Osmaniye’nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Dr.

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.


Korona virüse yakalanan Başkan Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup 14 günlük karantina sürecini evimde geçireceğim. Sağlık durumum gayet iyi. Kadirli için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Covid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.