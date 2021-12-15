Kadirli Devlet Hastanesi 6. seviye dijital hastane oldu

Kadirli Devlet Hastanesi, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun incelemelerinin ardından 'HIMSS 6' sertifikası almaya hak kazandı.

Kadirli Devlet Hastanesi Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) incelemelerinin ardından almaya hak kazandığı 'HIMSS 6' sertifikası ile kağıdın kullanılmadığı hastanenin hantal yapısının ortadan kalktığı bir hastane konumuna geldi. Sertifikayla birlikte vatandaşların hastaneye daha çok güvendiklerini kaydeden Başhekim Dr. Şamil Gerek, dijitalleşmeyle birlikte kağıt üzerinde yapılan yanlışlıkların ortadan kaldırıldığını söyledi.

Hastanede yapılan tüm işlemlerin kolaylıkla takip edilebileceğini ifade eden Başhekim Gerek, “Hastanemiz 10 Aralık 2021 tarihi itibariyle Emram Hımss seviye 6 kriterleri ile valide edilmiştir. Türkiye'deki dijital hastane unvanına sahip hastaneler ailesine katılmıştır. Dijital hastane 7 evreden oluşuyor. Dijital hastane kağıtsız hastane olduğunu için hastanenin hantal yapısını ortadan kaldırıyor. Vatandaşlar hastaneye daha çok güveniyor dolayısıyla yanlış tedavi ve yanlış uygulama gibi kafadaki soru işaretleri ortadan kalkıyor. Kadirli'mize hayırlı olsun" diye konuştu.