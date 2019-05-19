Kadirli Müftülüğünden 500 öğrenciye iftar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Müftülüğü Zeliha Kastal Hafızlık kursu tarafından 500 çocuğa iftar programı düzenlendi.

Kadirli'de müftülük ve Zeliha Kastal Hafızlık kursu tarafından organize edilen iftar programında 500 öğrenci aynı anda oruçlarını açtı. Programda iftarın arından Zıp zıp 10d Sinema tiyatro gölge oyunları yumurta taşıma ve halat çekme gibi çeşitli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Programa Kadirli müftüsü Necati Gündoğdu da katıldı. Programı düzenleyen Zeliha Kastal hafızlık kursu Müdürü Gonca Küçükkavruk, “Çocuklarımıza Müslümanların aynı anda sofraya oturmasının güzelliği, birlik beraberlik, merhamet, sabır, dayanışma bilinci aşılama zihinlere güzel ramazan hatıraları kaydetmek amaçlarımız arasındaydı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.