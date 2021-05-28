Kadirli Organize Sanayi Bölgesi genişliyor

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni arazilerin devriyle 170 hektar daha büyüyeceği ve tesislerin tamamlanmasıyla 2 bine yakın ek istihdam sağlanacağı bildirildi.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırımcıların arsa ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürdürülen genişleme çalışmalarında sona geliniyor.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Karaaslan, OSB'nin Batısında kalan 100 ve Doğusunda kalan 70 hektarlık alanın onaylanmasıyla 350 hektara ulaşacaklarını, bu sayede 6 bin kişiye istihdam olanağı açılacağını belirtti.

Kadirli OSB'nin kısa süre içinde gerçekleştirdiği gelişmeye birlikte bölgenin yatırım ve işletme açısından potansiyelinin sanayicilerin dikkatini çektiğini belirten Karaaslan, "Kadirli OSB Genişleme alan çalışmalarının olumlu sonuçlanacağı ve önümüzdeki aylarda sınır onayının Bakanlık tarafından yapılacağı beklenmektedir. Genişleme alanı ile birlikte Kadirli OSB 350 hektar alan büyüklüğüne ulaşacak. Şuan Kadirli OSB'de 4 bin 525 kişi evine ekmek götürüyor. Bu genişlemeyle bu sayıya 1500 kişi eklenecek böylelikle 6 bin kişiye iş imkanı açılmış olacaktır" dedi.