Kadirli Orman İşletme Müdürü Sarıbıyık göreve başladı

Bölge Müdürlüğüne bağlı Adana Orman İşletme Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken Kadirli İşletme Müdürü olarak atanan Sarıbıyık'ı makamında ziyaret eden Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

1982 doğumlu olan Adem Sarıbıyık, 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında İşletme Şefi olarak memuriyet hayatına başlayan Sarıbıyık, sırasıyla, 2006-2012 Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü Avcıpınarı-Saimbeyli İşletme Şefi, 2012-2018 Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü Kadirli İşletme Şefi, 2018-2021 Adana Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Adem Sarıbıyık evli ve 2 çocuk babasıdır.