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Kadirli polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisin yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polisin yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Ç.S. adlı kişinin evine düzenlenen operasyonda 5 gram metanfetamin-2 gram esrar-1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek-1 adet tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, A.G. isimli şahsın ikametinde 1 adet tüfek, 7 bin 500 TL -1 adet altın kolye-1 adet altın bilezik-hassas terazi-5 gram esrar-9 gram metanfetamin-4 gram kannobinoid ayrıca uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçilirken, M.Ç.S, A.G, K.G. ve H.A isimli şahıslar gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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