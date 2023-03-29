Kadirli ve Andırın ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi şehir merkezinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise yoğun şekilde kar yağdı.

Kadirli ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yerini yağmura bıraktı. İlçenin yüksek kesimlerine ise yağmurla birlikte kar yağdı. Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak, Çığşar, Başkonuş Mahallelerinde yoğun şekilde kar yağışı etkili oluyor.