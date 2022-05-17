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Kadirli'de 4 köyde dolu yağışı etkili oldu

Osmaniye’nin Kadirli akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken binlerce dönüm ekili tarım arazisi dolu yağışından dolayı zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken binlerce dönüm ekili tarım arazisi dolu yağışından dolayı zarar gördü.


Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye köylerinde etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışından dolayı binlerce dönüm mısır ve buğday ekili tarım arazisi dolu yağışından dolayı zarar gördü. Kadirli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, ve Kadirli Ziraat Odası yetkilileri köylerde aralıklarla devam eden dolu yağışı ve sağanağın ardından ekili alanlarda oluşan zararı belirlemek için çalışma başlattı.

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