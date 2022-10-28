Kadirli'de 4 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan F.M. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M. tutuklandı.