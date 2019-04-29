Kadirli'de atıcılık yarışması

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde belediye ve Av Sporları Derneği tarafından düzenlenen ödüllü tek kurşun trap atılıcılık yarışması gerçekleştirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye ve Av Sporları Derneği tarafından düzenlenen ödüllü tek kurşun trap atılıcılık yarışması gerçekleştirildi.
Topraktepe Köyü'ndeki Off Road alanında düzenlenen yarışmalarda çevre il ve ilçelerden gelen 505 sporcu kıyasıya yarıştı.
Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Tavşan kategorisinde Alaaddin Karacanoğlu, Trap kategorisinde Muhammed Duyun, Destekli Kurşun kategorisinde Ömer Halis, Desteksiz Kurşun kategorisinde Ali Çetin, Tabanca kategorisinde Yılmaz Günay, Koşar domuz kategorisinde Ceyhun Durdurur, Uçan ördek hedef kategorisinde Hasan Ali Saltan ve Bayanlar kategorisinde Songül Çevlik ile Trap takım yarışmasında Kadirli ekibi birinci oldular.
Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Vekili Adil Keleş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vekili Niyazi Temiz, Kadirli Av Sporları Derneği Başkanı Mustafa Serin, bazı daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri verdi.