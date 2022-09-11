İhlas Haber Ajansı

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Kadirli'de çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Halitağalar Köyü'nde otluk alandan çıkan yangını fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti. Çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

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