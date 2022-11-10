Kadirli'de görüşü engelleyen ağaçlar budanıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yollara doğru dallarını uzatarak ulaşımda görüşü engelleyen ağaçlar belediye ekipleri tarafından budanıyor.

Kadirli Belediyesi bünyesinde görev alan ekipler, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda, evlerin bahçelerinden ya da dikildiği noktadan dalları ve yaprakları vasıtasıyla yola doğru uzanarak ulaşımda sürücülerin görüşüne engel olan ağaçların dallarını buduyor.

Ağaçları budamaktaki amaçlarının muhtemel bir kazanın önüne geçmek olduğuna değinen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda, yol sınırına dikilmiş bazı ağaçlar yer alıyor. Bu sınıra dikili ağaçların zamanla gövdeleri büyüyüp, dal ve yapraklarının etrafına doğru uzaması gerçekleşmiş. İşte bu ağaçların yola doğru uzanan kısımlarında ekiplerimiz bir çalışma başlattı. Dalların budama çalışmaları yapılarak yollarda seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesafesinin yeniden açılması için başlatılan bu çalışma ile yaşanabilecek muhtemel trafik kazalarının da önüne geçmeye çalışıyoruz. Özellikle virajlı kesimlerde, böyle bir risk teşkil eden noktalarda bu çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık” dedi.