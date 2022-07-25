İhlas Haber Ajansı

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Kadirli'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mezretli köyünde samanlıktan duman çıktığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, samanlıkta bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışması yapılan samanlık tamamen söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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