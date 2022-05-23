İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadirli'de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü.


Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve aralıksız devam eden sağanakta cadde ve sokaklar su ile kaplanırken, bazı işyerlerini de su bastı. Cemalpaşa Mahallesi'nde yaklaşık yarım metrelik su birikintisinin oluştuğu Kadirli-Sumbas yolu trafiğe kapandı. Şehir merkezindeki Kamil Kara Bulvarı ve Osmaniye yolunda da su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.