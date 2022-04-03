Kadirli'de tarım işçilerinin günlük yevmiyesi belli oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarım işçilerinin günlük çalışma yevmiyeleri belirlendi.

Tarım İşçileri Derneği temsilcisi, iş veren çiftçiler, Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ile bazı yönetim kurulu üyeleri yevmiyelerin belirlenmesi için yapılan toplantı sonrası, 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere tarım işçilerinin günlük çalışma yevmiyelerini belirledi. Buna göre yaş-cinsiyet ayrımı yapılmaksızın net 140 TL işçiye, aracılara her işçi için günlük net 15 TL olup toplam 155 TL ödenmesine, yazın tarla sulama ve yağmurlama yevmiyesi 200 TL, salma sulama yevmiyesi 250 TL, zeytin ve narenciye toplama işinde yaş ve cinsiyet gözetmeksizin günlük 160 TL ödenmesine karar verildi.