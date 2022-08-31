Kadirli'de "zafer yürüyüşü"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla zafer yürüyüşü düzenlendi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar yürüyüş sonunda havai fişek gösterisini beğeniyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kadirli Belediyesi'nin organizasyonuyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüş öğretmenevine kadar devam etti. Ellerinde Türk bayrağı ve meşale olan yüzlerce vatandaş yürüyüşe katılırken yürüyüş sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi protokol mensupları ve vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik zafer ateşinin yakılmasıyla birlikte verilen konserle devam etti.