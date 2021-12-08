Kaldırımda bekleyen iki öğrenci kazadan elektrik direği sayesinde kurtuldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, yoldan çıkıp karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil ise kaldırımda bekleyen iki öğrencinin önündeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli - Adana yolu üzeri Kamil Kara Bulvarında seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip 80 LJ 741 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil kaza anında kaldırımda bekleyen iki öğrenciye tam çarpmak üzereyken öğrencilerin önündeki elektrik direğine çarparak durabildi. Şans eseri kazadan kıl payı kurtulan iki öğrenci yaralanmazken, araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.