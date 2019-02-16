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Kaldırımda yürüyen yaşlı adama Pitbull saldırdı

Osmaniye’de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Osmaniye'de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Esenevler mahallesi istasyon caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Mehmet Korkmaz'ın (62) karşısına bir anda çıkan pitbull cinsi köpek yaşlı adama saldırmaya başladı. Olayı görenlerin yardımına koştuğu Mehmet Korkmaz'ı pitbull'un dişleri arasından çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Olay sonrası kolunda, bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık yarası bulunan Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet Korkmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

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