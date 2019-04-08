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Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Görev yaptığı Afyonkarahisar’daki birliğinde kalp krizi geçiren 25 yaşındaki Osmaniyeli Uzman Çavuş Ömer Gülten, hayatını kaybetti.

Görev yaptığı Afyonkarahisar'daki birliğinde kalp krizi geçiren 25 yaşındaki Osmaniyeli Uzman Çavuş Ömer Gülten, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bir süre önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Ömer Gülten, birliğinde aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Uzman Çavuş Ömer Gülten hayatını kaybetti. Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan ve ailesi Osmaniye'de ikamet eden Gülten'in cenazesi, 9 Nisan Salı günü Osmaniye'de toprağa verilecek.

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