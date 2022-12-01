Kalp krizi sonucu ölen uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi

Görev yaptığı Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görev dönüşü kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uzman Çavuş Gökhan Özeser, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre bekar ve 43 yaşında olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Gökhan Özeser görev dönüşünde rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Özeser, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Gökhan Özeser, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şabablı köyünde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında askeri törenle toprağpa verildi. Uzman Çavuş Gökhan Özeser'in ölmeden saatler önce sosyal medya hesabından askeri üniformalı fotoğrafını paylaşarak üzerine "mevzubahis vatansa gerisi teferruattır" şeklinde not düşmesi ise görenleri duygulandırdı.