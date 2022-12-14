İhlas Haber Ajansı

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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tatarlı köyünde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 ADT 358 plakalı kamyon ile 80 KL 522 plakalı otomobil köy yolunda çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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