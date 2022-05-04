İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Osmaniye’de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye-Kadirli karayolu üzeri Sakarcalık köyü civarında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardaki yaralılar kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkarıldılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 4 yaralının tedavisi sürüyor.

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