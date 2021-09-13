Kamyonete çarpan öğrenci servisi dereye uçtu: 10 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonete çarpan öğrenci servisi 30 metreden dereye uçtu. Kazada sürücüler ile servis aracında bulunan 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünün girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri okula götürmek için sabah saatlerinde yola çıkan Ali Ceylan idaresindeki 80 LN 043 plakalı servis minibüsü, Çatak köyü girişinde karşı yönden gelen Halil Güneş idaresindeki 80 ACR 884 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi yaklaşık 30 metrelik mesafeden dereye uçtu.

Kazada sürücüler ile serviste bulunan C.K., N.K., C.K., R.K., N.K., M.C.Y. ile ismi öğrenilemeyen iki öğrenci yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.