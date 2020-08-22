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Kamyonetten yola savrulan molozlar trafiği aksattı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi çevre yolunda, bir iş makinesinden yol saçılan moloz ve hafriyatlar trafikte aksamalara neden oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi çevre yolunda, bir iş makinesinden yol saçılan moloz ve hafriyatlar trafikte aksamalara neden oldu.


Düziçi çevre yolunun Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinden geçen moloz ve hafriyat yüklü kamyonetin viraja hızlı girmesi dolayısıyla kumlar ve taşlar yollara savruldu. Sürücüsünün haberinin dahi olmadı plakası öğrenilemeyen kamyonetten yollara dağılan kumlar ve taşlar, yaklaşık 500 metrelik bir alana yayıldı. Vatandaşların olayı yetkililere ihbar etmesi üzerine yollara saçılan kum ve çakıllar, Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından su tutulmak kaydıyla temizlendi.


Yolun temizlenmesi sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alan Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Düziçi Belediyesi Zabıta ekipleri kısa süreliğine geçişleri tek şeritten sağladı.

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