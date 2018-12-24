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Kamyonun aküsünü çaldı

Osmaniye’de park halindeki araçların akülerini çalan 5 kişi yakalandı.

Osmaniye'de park halindeki araçların akülerini çalan 5 kişi yakalandı. Akü çalan hırsızlardan biri, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte meydana gelen 7 ayrı akü hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Yunus Emre, Ulaşlı, Karaçay ve Fatih mahallelerinde, değişik gün ve saatlerde 7 ayrı araçtan 13 adet aküyü çalan kişileri tespit etmek için çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis yaptığı çalışma sonrasında çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Ö.H, F.I, H.O, O.S. ve H.B.'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki ifadelerinde akü hırsızlığı olaylarını itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılardan birinin park halindeki kamyonun çaldığı aküyü bisikletle götürmesi bir iş yerinen güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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