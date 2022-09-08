Kanadı kırılan leylek hayatını hayvanat bahçesinde sürdürecek

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kanadı kırılmış ve parçalanmış olarak bulunan leylek, uçma kabiliyetini kazanamayacağı için bundan sonraki hayatını hayvanat bahçesinde sürdürecek.

Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi Karaçay Deresi civarında bir leyleğin uçamadığını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Kuruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Leyleğin bulunduğu tarlaya gelen ekipler, uçma yetisini kaybeden leyleği yakaladı. Ekipler tarafından ön sağlık taramasından geçirilen leyleğin sağ kanadının kırıldığını parçalandığını belirlendi. Kafese konularak DKMP Müdürlüğü'ne götürülen leylek Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde tedaviye alındı.

Leyleğin, kanadındaki kırıklar nedeniyle uçma kabiliyetini kazanamayacağı için tedavisinin ardından bir hayvanat bahçesine teslim edileceği belirtildi.