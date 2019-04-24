Kanser hastalarından mahalleye kurulan baz istasyonuna tepki

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde binanın çatısına bir GSM şirketi tarafından kurulan baz istasyonunun su tankı görünümüyle gizlendiğini öne süren mahalleli ve mahallede oturan kanser hastaları tepki gösterdi.

Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katına bir GSM şirketi tarafından baz istasyonu kurulduğunu ve bu baz istasyonunun su tankı görünümü ile gizlendiğini öne süren vatandaşlar ve mahallede oturan kanser hastaları baz istasyonun kaldırılması için Kadirli Belediyesi hizmet binasının önünde toplanarak açıklama yaptı.

Ellerinde üzerinde, “Yaşamak istiyoruz”, “Kanser olmak istemiyoruz”, “Baz istasyonuna hayır” yazılı dövizler taşıyan mahalle sakinleri burada yaptıkları basın açıklamasının ardından Kadirli Kaymakamlığı önüne yürüdü.

Kurulan baz istasyonu için kendisinden ve mahalle halkından hiçbir izin alınmadığını belirten Şehit Halis Şişman Mahallesi Muhtarı Döndü Hançer, "Hiç haberimiz yok. Bir gece ansızın baz istasyonu kurmuşlar. Biz mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz. Mahallede kanser hastalarımız var. Mahalleli de sağ olsunlar destek verdi buraya toplandık. İmza topladık. Bu madem zararsız neden su tankı gibi yapıp gizliyorlar. Gitsinler nereye kurarlarsa kursunlar. Mahalle olarak toplandık belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Baz istasyonu kurulan evin yakınında oturan bir kanser hastası vatandaş ise, "Evde kızım hasta, ben hastayım zaten. Baz istasyonuna en yakın ev benim ev. Baz istasyonunun zararlarını hepimiz biliyoruz. Yetkililerden bu duruma bir el atmasını bekliyoruz. Mahallemizde de baz istasyonu istemiyoruz" şeklinde konuştu.