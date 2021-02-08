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Kar görmeye gitmek pahalıya patladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek izinsiz şekilde yaylaya kar görmek için giden 65 kişiye toplamda 225 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek izinsiz şekilde yaylaya kar görmek için giden 65 kişiye toplamda 225 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.


Sıcak iklimiyle bilinen ve şehir merkezine kar yağmayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilçeye bağlı yaylalara ve yüksek kesimlere yağan karı görmek için izinsiz şekilde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere idari para cezası uygulandı.


İlçeye bağlı Kösepınarı, Değirmendere, Yoğunoluk Köyü ve Maksutoğlu Yaylasına izinsiz şekilde gittikleri tespit edilen 65 kişiye 225 bin 485 TL para cezası uygulandı.

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