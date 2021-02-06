İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar maskeli market hırsızları yakalandı

Osmaniye’de bir marketin kilidini demir makasıyla kıran kar maskeli soyguncular 10 bin liralık sigara çaldı.

Osmaniye'de bir marketin kilidini demir makasıyla kıran kar maskeli soyguncular 10 bin liralık sigara çaldı. Soygun anı kameralara yansırken 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir marketin sabah saatlerinde kilidinin ve camlarının kırık olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yapılan ilk incelemede marketin soyulduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlatırken, izlenen güvenlik kameralarından kar maskeli 3 kişinin demir makasıyla marketin kilidini kesip soygunu gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerin detaylı izlenmesinin ardından şahısların Eyüphan K., Şehmuz K. ve Celal K. olduğu belirlendi. Marketten 10 bin lira değerinde sigara çalan zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.